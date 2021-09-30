"Лукойл" примет участие в освоении нового нефтяного месторождения в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в четверг в онлайн-формате, заявил, что республика приступает к освоению морского нефтяного месторождения Каламкас-море. Партнером в этом проекте станет компания "Лукойл".

"Мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море (Хазар). Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 миллиардов", - сказал Токаев