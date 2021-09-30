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"Лукойл" примет участие в освоении нового нефтяного месторождения в Казахстане

Общая стоимость проекта составит около $5 млрд, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в четверг в онлайн-формате, заявил, что республика приступает к освоению морского нефтяного месторождения Каламкас-море. Партнером в этом проекте станет компания "Лукойл".

"Мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море (Хазар). Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 миллиардов", - сказал Токаев

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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