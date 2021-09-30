Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом котировок

ШАНХАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика отмечена в четверг по итогам торгов на фондовых биржах материкового Китая после зафиксированного в среду значительного снижения котировок. Об этом свидетельствуют данные с официальных сайтов площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 0,90%, до отметки 3 568,17. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), при этом снизился на 0,07%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market поднялся на 1,71%.

Практически все основные сводные индексы продемонстрировали позитивную динамику и даже индекс энергетических компаний, который вырос на 2,13%, хотя накануне этот показатель упал на 5,57%. В минус в четверг при этом на 1,09% ушел индекс финансов.

Ростом котировок закрылись торги на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 1,63%, до отметки 14 309,01. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,67%.

Снижение котировок накануне на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня более чем на 1,6% было отмечено на фоне обеспокоенности участников рынка развитием ситуации вокруг нехватки электроэнергии по всему Китаю в условиях роста цен на уголь и ужесточения экологических стандартов. Некоторые промышленные предприятия уже перешли на особый режим работы, чтобы сократить потребление электроэнергии.

Некоторая позитивная динамика в четверг наблюдается на фоне призыва центрального правительства к местным электроэнергетическим и транспортным компаниям наладить поставку угля, чтобы избежать перебоев с электроэнергией к отопительному сезону. На настроения инвесторов также повлияла информация об индексе деловой активности сферы услуг в Китае в сентябре, который, согласно данным Государственного статистического управления КНР, резко вырос и составил 53,2 пункта.