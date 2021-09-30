Кабмин утвердил правила господдержки на закупку отечественной радиоэлектроники

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским компаниям для компенсации части затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства.

"Бизнес сможет компенсировать часть затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции. Правила предоставления такой господдержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Субсидии - до 4 млрд рублей в год - будут предоставляться на проекты по внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сама компания должна вложить в проект не менее 100 млн рублей за весь период, а также взять на себя обязательство, что доля российской электроники в общем объеме по итогам его реализации составит не менее 70%.

"За счет федеральных субсидий компании смогут возместить до 50% затрат. Деньги, в частности, разрешается направить на приобретение продукции и комплектующих, необходимых для ее внедрения, модернизацию производства, переобучение сотрудников", - сообщает пресс-служба.

Претендовать на получение субсидий могут проекты, одобренные и утвержденные комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Сбор заявок на получение господдержки и заключение соглашений будет вести Минпромторг.

Работа проводится в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", говорится в сообщении пресс-службы правительства.