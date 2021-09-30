Титов попросил МВД проверить законность изъятия самокатов у бизнеса в двух регионах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой организовать проверку обоснованности и законности действий в отношении самокатов, изъятых у предпринимателей в Томской области и Татарстане. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Титов полагает, что действия государственных и муниципальных органов надо проверить на признаки преступления по статье 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"). Он обратился с просьбой организовать проверку обоснованности и законности изъятия техники у бизнесменов, принять меры по ее возврату, а также, при наличии оснований, привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения", - говорится в сообщении.

Поводом для писем послужили обращения к уполномоченному сразу из двух регионов России - от томской компании "Вуш" и индивидуального предпринимателя из Татарстана.

Владеющее парком в 45 тыс. единиц "Вуш" предоставляет в краткосрочную аренду электросамокаты и мобильное приложение для управления ими в 20 крупнейших городах России, включая Томск. По данным пресс-службы, несмотря на то, что для размещения самокатов не требуется никаких согласований, "Вуш" в мае этого года предусмотрительно обратилась в мэрию Томска, чтобы урегулировать вопрос их базовой парковки. Пока запрос находился "на рассмотрении" (с июля по август) сотрудники томской полиции без уведомления и протокола изъяли 33 электросамоката, но затем вернули их по заявлению предпринимателей, назвав это эвакуацией бесхозного имущества. Чтобы избежать дальнейших изъятий, "Вуш" направила во все отделения полиции Томска письма, указав принадлежность и идентификационные номера техники, однако в конце августа лишилась уже 189 самокатов. Они до сих пор не возвращены, протоколов и уведомлений об изъятии нет. Компания "Вуш" оценивает свой ущерб в 5 млн рублей и приостановила деятельность на территории Томска, рассказали в пресс-службе.

Аналогичная ситуация сложилась в Татарстане, где подобным бизнесом занимался индивидуальный предприниматель Антон Сальцевич. Он работал как официальный партнер ООО "ЮрентБайк.ру" - предприятия, развивающего сервисы кикшеринга в 40 российских городах. В течение летнего сезона сотрудники администрации Казани изымали самокаты у предпринимателя четыре раза. И даже после предъявления документов, подтверждающих право собственности, они не возвращены. И в том, и в другом случае техника хранится в ненадлежащих условиях, деятельность предпринимателей парализована и каждый день приносит им новые убытки, добавили в пресс-службе.