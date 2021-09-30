ЦБ: кредитное плечо на рынке форекс для неквалифицированных инвесторов будет меньше 1:50

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Соотношение размера собственных средств неквалифицированного инвестора и заемных средств при совершении операций с форекс-дилером будет рассчитываться по каждой валютной паре, и оно будет меньше установленного законом уровня 1:50, следует из сообщения на сайте Банка России.

Форекс-дилеры будут вправе заключать с неквалифицированными инвесторами договор при условии, что сумма обеспечения, необходимого для допуска к торгам, будет рассчитываться каждый торговый день исходя из колебаний валютных курсов за последний год, пояснили в ЦБ. Вводимые требования направлены на защиту инвесторов от резких колебаний валют и от вероятной потери финансовых вложений, добавили там.

Размер кредитного плеча предусматривает новая редакция Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, разработанная Ассоциацией форекс-дилеров. Она утверждена регулятором и вступает в силу с 1 октября 2021 года.