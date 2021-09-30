Совкомбанк станет соорганизатором первого выпуска рублевых бондов узбекского Узнацбанк

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк выступит одним из организаторов первого выпуска облигаций в рублях АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", сообщила российская кредитная организация. Соответствующее соглашение было подписано банками в рамках форума "Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ" в Ташкенте.

"Мы готовы предложить Узнацбанку наш опыт и накопленную экспертизу с области организации облигационных займов. Уверен, дебют банка из Узбекистана на российском рынке станет заметным событием и еще одним свидетельством активного развития финансовой сферы Республики и ее экономики в целом", - сообщил заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного дивизиона Совкомбанка Михаил Автухов.

Помимо Совкомбанка организаторами первого выпуска облигаций в российских рублях Узнацбанка также выступят Газпромбанк, Россельхозбанк, "Азия-Инвест Банк".

Совкомбанк - один из лидеров в организации облигационных займов в России. В 2020 банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Банк входит в пятерку крупнейших организаторов облигационных займов российских эмитентов на внешнем и внутреннем рынке по данным агентств Bloomberg, Dealogic и Cbonds.