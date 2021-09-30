РФ и Казахстан работают над созданием взаимодополняющих систем регулирования климата

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан сотрудничают по вопросам разработки взаимодополняющих систем регулирования климата, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на XVII Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

"Взаимно обмениваясь, [мы] формируем единую, по факту пока очень схожую, но в перспективе дополняющую друг друга систему климатического регулирования. <...> Нам очень важно вести это взаимодействие с тем, чтобы в перспективе наши системы взаимно дополнили друг друга", - сказал Решетников.

Министр отметил, что взаимодействие Москвы и Нур-Султана по данному вопросу идет как в двустороннем формате, так и через обсуждение в рамках Евразийского экономического союза. По инициативе России на площадке ЕАЭС организована соответствующая рабочая группа, пояснил Решетников. Глава МЭР охарактеризовал сотрудничество по климатическому регулированию РФ и Казахстана как "интенсивное" и "очень продуктивное". "Это идет на пользу и экономикам наших стран, и, безусловно, актуальной повестке, потому что экология является одним из двигателей экономики на сегодняшний день", - резюмировал Решетников.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия и Казахстан плотно координируют позиции по климату на международной арене. В частности, речь идет о препятствовании "использованию климатической повестки в формировании барьеров международной торговли" на площадке ВТО, сообщил Решетников.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана напомнил, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Президент отметил, что у РФ и Казахстана есть поле для плодотворной кооперации по климатической повестке. Путин добавил, что Россия вырабатывает методики верификации и учета выбросов, а также создает систему торговли углеродными единицами. "Мы готовы поделиться всеми наработками, опытом с коллегами из Казахстана", - заключил глава государства.