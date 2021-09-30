Володин направил в профильный комитет Думы проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в профильный комитет палаты по бюджету и налогам, сообщается в четверг на сайте Думы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы в профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам", - отмечается в сообщении.

По словам Володина, после того, как комитет проверит пакет внесенных документов на соответствие Бюджетному кодексу, "законопроект о бюджете будет вынесен на дополнительное заседание Совета Думы, которое состоится завтра, 1 октября". "Решением Совета проект бюджета будет направлен в Совет Федерации, Счетную палату, Центральный банк и Общественную палату для отзывов и предложений", - отметил Володин.

Он также напомнил, что, согласно закону, на рассмотрение проекта бюджета отводится 60 дней, "поэтому важно не затягивать процедурные вопросы". "Регионам РФ в свою очередь также предстоит принимать свои бюджеты. Они должны четко понимать, какой объем средств и в какие сроки они получат".

Ранее Володин сообщал, что Совету Госдумы в составе седьмого созыва будет необходимо собраться на дополнительное заседание, чтобы направить проект федерального бюджета на трехлетний период в рассылку. Далее рассматривать сам проект бюджета на пленарных заседаниях будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва.