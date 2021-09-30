Титов предложил стандартизировать нормативные акты для их оценки с помощью ИИ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил стандартизировать нормативно-правовые акты, чтобы их мог анализировать искусственный интеллект. Об этом сообщили в четверг пресс-службе Титова по итогам его встречи с бизнес-омбудсменом Казахстана Рустамом Журсуновым.

"Это означает, что нормативные акты из смежных областей будут написаны в единой логике и с единым терминологическим словарем, а искусственный интеллект будет способен автоматически отслеживать в них нестыковки и противоречия", - приводит слова Титова пресс-служба.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта сократит издержки бизнеса за счет экономии трудозатрат на составление и проверку хозяйственных договоров. В договорах будут проставляться ссылки на законы, информационная система будет их проверять, и эта проверка будет иметь юридическое значение. За счет частичной автоматизации разгрузится судебная система, в ней освободятся ресурсы для наиболее важных и сложных дел, считает он.

Опыт Казахстана

Бизнес-омбудсмены на встрече также обсудили особенности административного регулирования в двух странах, а также перспективы экономического сотрудничества предпринимателей в рамках ЕвразЭС. По данным пресс-службы, Журсунов рассказал, что мораторий на проверки, введенный в Казахстане с началом пандемии, продлится до 2023 года. После этого планируется перевод контрольно-надзорной деятельности на принципы так называемого "умного регулирования". Оно схоже с российской "регуляторной гильотиной". Разница в том, что в Казахстане планируется внедрить новые подходы в рамках проекта по "регулированию с чистого листа": старые нормативные требования исключаются полностью, а новые составляются при участии экспертов, которые служат арбитрами между властью и бизнесом. При этом бизнес-омбудсмену дается право вносить апелляцию на архаичные, по его мнению, требования, в случае если они все же пройдут сито реформы.

Кроме того, с 1 июля в Казахстане вступил в силу новый административный процедурно-процессуальный кодекс, сообщил Журсунов. В него заложена норма о презумпции виновности госорганов. Иначе говоря, в любом споре с предпринимателем именно государство должно доказывать его нарушение, а не предприниматель должен оправдываться.

"Казахстанский опыт достоин внимательного изучения, - прокомментировал Титов. - Здесь берутся на вооружение действительно эффективные способы снижения административного давления. У нас же, несмотря на работу многочисленных групп по "регуляторной гильотине", часть устаревших требований все-таки сохранилась: в трудовом законодательстве, фитосанитарном контроле и так далее. Все-таки вес чиновников в этих рабочих группах был гораздо выше".