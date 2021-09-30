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Заявки на инфраструктурные кредиты объемом почти 1 млрд рублей подали 75 регионов РФ

Прием заявок на получение инфраструктурных займов завершается 1 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заявки на получение инфраструктурных кредитов подали 75 регионов РФ с необходимым объемом средств в 957 млрд рублей, что почти в два раза превышает лимит, говорится на сайте кабмина РФ по итогу заседания правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Прием заявок от регионов на получение инфраструктурных кредитов завершается 1 октября.

"При рассмотрении проектов по развитию инфраструктуры с финансированием, в том числе по программе "Инфраструктурное меню", вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день 75 субъектов направили заявки на общую сумму 975,7 млрд рублей, что значительно превышает утвержденный общий лимит в 500 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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