Туры выходного дня на ретропоездах планируют запустить в Ингушетии и Чечне

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют пустить ретропоезда на паровой тяге в рамках однодневных и туров выходного дня в Чечне и Ингушетии. Подписание соответствующих соглашений состоялось в четверг в ходе железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Минеральных Водах.

Соглашения о сотрудничестве подписаны комитетом по туризму Ингушетии, Министерством Чечни по туризму и ООО "Ретро-Туризм". Что касается Чечни, соглашение предусматривает создание новых туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта, ретропоездов на паровой тяге в рамках однодневных туров, туров выходного дня. Кроме того, соглашение предполагает использовать железнодорожный подвижной состав для доставки экскурсантов к местам проведения спортивных соревнований и массовых праздников, организации экскурсий и путешествий с участием школьников.

По Ингушетии соглашение предусматривает создание новых железнодорожных туристических маршрутов, направленных на развитие санаторно-курортного комплекса республики, а также благоприятных условий для развития экскурсионного железнодорожного "ретродвижения" на паровой тяге, в том числе на участке Назрань - Минеральные Воды.

Как отмечалось в ходе форума, основная цель документов - содействие в разработке туристических проектов с использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Восьмого августа 2021 года из Кисловодска в Гудермес прибыл первый туристический поезд на паровой тяге, связавший курорты Кавказских Минеральных Вод и Чеченскую Республику. Его пассажирами стали 90 человек. Туристический поезд состоял из нескольких купейных вагонов, которые вел паровоз серии П36. В настоящее время это действующий экспонат музея СКЖД.

О конференции

Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм" проходит в Минеральных Водах на базе МВЦ "МинводыЭКСПО". Подобное деловое событие в области развития логистики туризма и создания новых железнодорожных туристических продуктов проводится впервые. Участие в конференции принимают представители железнодорожной отрасли, власти и бизнеса.

Конференция станет площадкой для совместной выработки интересных решений и поиска новых возможностей в сфере развития внутреннего туризма. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы повышения транспортной доступности южных регионов страны с точки зрения организации новых и развития существующих туристических маршрутов.