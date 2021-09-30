{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В приложении "Яндекс" появилась возможность снимать и редактировать короткие видео

Также "Яндекс.Дзен" расширил программу поддержки авторов коротких видео и в период с октября по декабрь 2021 года выплатит креаторам дополнительные 100 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" запустил видеоредактор и камеру в приложении "Яндекс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Дзена" в четверг.

"Яндекс.Дзен" запустил камеру и видеоредактор в приложении "Яндекс". С их помощью каждый пользователь сможет стать блогером "Дзена", легко создавать увлекательный контент и делиться своими роликами с многомиллионной аудиторией. "Яндекс.Дзен" также расширил программу поддержки авторов коротких видео и в период с октября по декабрь 2021 года выплатит креаторам дополнительные 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что редактор имеет большой набор функций для съемок видео профессионалами и начинающими блогерами.

Кроме того, в редакторе будет библиотека музыки, которая будет расширяться. Также в ближайшее время пользователи смогут посмотреть все популярные ролики от блогера в его профиле и делиться понравившимися видео.

Теги
Россия
Мнение
Дело — труба: в Киеве обиделись на Венгрию за газовый контракт с Россией
Андрей Низамутдинов — о страхах украинских властей в связи с 15-летним соглашением по газу члена ЕС и РФ
Дело — труба:
Читать полностью