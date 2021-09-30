В приложении "Яндекс" появилась возможность снимать и редактировать короткие видео

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" запустил видеоредактор и камеру в приложении "Яндекс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Дзена" в четверг.

"Яндекс.Дзен" запустил камеру и видеоредактор в приложении "Яндекс". С их помощью каждый пользователь сможет стать блогером "Дзена", легко создавать увлекательный контент и делиться своими роликами с многомиллионной аудиторией. "Яндекс.Дзен" также расширил программу поддержки авторов коротких видео и в период с октября по декабрь 2021 года выплатит креаторам дополнительные 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что редактор имеет большой набор функций для съемок видео профессионалами и начинающими блогерами.

Кроме того, в редакторе будет библиотека музыки, которая будет расширяться. Также в ближайшее время пользователи смогут посмотреть все популярные ролики от блогера в его профиле и делиться понравившимися видео.