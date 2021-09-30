ВТБ сейчас не рассматривает для покупки входящие в группу "Открытие" компании

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ в настоящее время не проводит due diligence (всесторонний анализ бизнеса с целью последующей покупки) группы "Открытие". Об этом сообщил в ходе телеконференции с журналистами член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Группа ВТБ с большой вероятностью не окажется покупателем банка "Открытие" либо его отдельных компонентов. По состоянию на настоящий момент, по моей информации, не производится никаких действий по дью-дилидженсу со стороны сотрудников или менеджмента банка ВТБ группы "Открытие", - сказал он, комментируя планы Банка России по продаже части акций "Открытия".

Пьянов добавил, что ВТБ также не изучал для покупки "Росгосстрах". Ранее банк "Открытие" начал прием сообщений от потенциальных стратегических инвесторов о намерении купить страховую компанию. "Вы помните, что в 2018 г. банк ВТБ продал "Согазу" свой страховой бизнес "ВТБ страхование". И у нас сейчас партнерство с этой крупной страховой компанией. То есть у нас нет планов обратного восстановления предыдущей ситуации, когда в составе группы ВТБ была бы страховая компания <…> Поэтому "Росгосстрах" мы не смотрели", - сказал член правления ВТБ.

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор будет принимать сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.