Ростуризм выделит 5,3 млрд рублей до 2024 года на обустройство турмаршрутов в России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ростуризм выделит 5,3 млрд рублей до 2024 года на обустройство туристических маршрутов в России, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

"В этом году грантовая поддержка будет реализована как межбюджетные трансферты - регионы будут проводить конкурсы, а мы - утверждать результаты и доводить до них деньги. По грантам в этом году будет сделан акцент на проектах по обустройству маршрутов в регионах. Всего до 2024 года на эту меру предусмотрено 5,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ростуризм совместно с властями регионов планирует развивать новые этнокультурные и экологические турмаршруты на Кавказе. Вдоль таких маршрутов будут построены некапитальные модульные эко-отели. В ведомстве отметили, что ключевая задача региона - комплексное развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры, прежде всего строительство новых современных отелей под федеральными и международными брендами. Для привлечения крупных инвесторов к отельному строительству Ростуризм запустил программу льготного кредитования. Для поддержки инвесторов в нацпроекте заложено 100 млрд рублей на 10 лет.

После встречи с Сергеем Меняйло глава Ростуризма посетила готовящийся к открытию отель Hilton - первый на Северном Кавказе сетевой отель с международным брендом. Он может быть введен в эксплуатацию через 1-2 месяца.