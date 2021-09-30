ВТБ не готовит для Минфина нового предложения по выкупу привилегированных акций банка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ВТБ не планирует представлять Минфину нового - более выгодного для ведомства - плана по выкупу привилегированных акций банка. Любое улучшение условий приведет к дополнительной нагрузке на капитал кредитной организации, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе звонка с журналистами.

"От банка ВТБ не будет никаких предложений по модификации сценария обратного выкупа привилегированных акций на улучшенных для Минфина условиях. То есть, по сути, Минфин и не дождется от нас этого улучшенного предложения. Объяснение этому очень простое. Предыдущее предложение было максимальным с точки зрения нейтральности варианта действий банка ВТБ с точки зрения нагрузки на капитал. Любое улучшение условий приведет к дополнительной нагрузке на капитал для банка ВТБ по сравнению со статусом-кво", - сказал Пьянов, отметив, что улучшение предложения было бы "несправедливо к обыкновенным акционерам, чьи интересы мы тоже обязаны как менеджмент защищать".

Вместе с тем ВТБ воспринимает выплату дивидендов по привилегированным акциям в качестве меры, "которая могла бы помогать банку ВТБ во взаимодействии с Минфином проходить какие-то сложности" при введении нового регулирования. "Поэтому, по сути, если смотреть в будущее, улучшения условий предыдущего предложения банка ВТБ в направлении усовершенствования предложения по обратному выкупу не будет, но дискуссия по размеру дивидендов по привилегированным акциям может являться одним из рычагов для банка", - заключил Пьянов.

В марте замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что идея постепенного выкупа привилегированных акций ВТБ правильная, но обсуждение модели выкупа "зашло в тупик". При этом чиновник не исключал, что в будущем эффективная модель выкупа может быть выработана.