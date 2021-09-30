ВТБ заинтересовался покупкой розничного бизнеса Ситибанка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ВТБ в конце августа направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение по покупке розничного бизнеса Citi в России, сообщил журналистам в ходе телеконференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В конце августа банк ВТБ направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение с формированием интереса и с формированием возможной цены, необзывающей, о приобретении розничного бизнеса российского АО "Ситибанк", - сказал он, уточнив, что не может раскрыть предложенную ВТБ цену и принцип ее формирования.

При этом банкир отметил, что оценка розницы Ситибанка со стороны ВТБ является консервативной. "Мы понимаем, что это очень специфическая клиентская база, сознательно выбравшая один из успешных иностранных банков в Российской Федерации, и мы считаем эту клиентскую базу чувствительной к выбору банка. Не в каждом банке после этой сделки клиент сегодняшнего Ситибанка может остаться. Поэтому мы в рамках этого предложения имеем консервативную оценку оттоков, которую тоже не смогу вам раскрыть", - пояснил Пьянов.

По его мнению, в соревновании потенциальных покупателей розницы Ситибанка победит тот, кто сделает наименее консервативную оценку потерь при миграции клиентской базы с систем и с продуктов сегодняшнего Ситибанка в свой продуктовый технологических ландшафт. При этом пока ВТБ какого-либо ответа от Ситибанка не получил. "До сегодняшнего момента, до сегодняшнего дня никакой официальной реакции пока не поступило", - сказал Пьянов.

В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Позднее газета РБК писала, что в розничном бизнесе Ситибанка заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и "Тинькофф банк". Об этом изданию сообщили главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.