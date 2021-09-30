"Молдовагаз" одобрил поправки к контракту с "Газпромом" об увеличении поставок газа

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" одобрило увеличение поставок российского газа в 2021 году, а также другие поправки к действующему контракту с "Газпром". Как сообщает пресс-служба "Молдовагаз", такие решения были приняты на внеочередном собрании акционеров в четверг, где рассматривались дополнения к контракту на период с 2007 по 2021 год.

"Первое дополнение предусматривает уточнение формулы расчета закупочной цены природного газа во II и III кварталах 2021 года в целях исключения двойного учета фактической теплоты сгорания газа. Второе дополнение предусматривает корректировку контрактных объемов поставки природного газа в 2021 году в сторону их увеличения. Это связано с превышением законтрактованных объемов поставок в феврале - апреле текущего года на фоне установившейся холодной погоды в указанный период, а также нехватки ресурсов природного газа на сентябрь", - говорится в сообщении.

Действующий контракт с "Газпромом" истекает в четверг. Как сообщил ранее курирующий переговоры министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну, "Молдовагаз" и "Газпром" предварительно согласовали детали поставок газа, контракт был направлен на утверждение руководству "Газпрома". По его словам, Молдавия выступает за сохранение действующей формулы поставок.

На данный момент стоимость газа для республики в теплое время года рассчитывается с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяет республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо в среднем по $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.