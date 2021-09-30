Глава Адыгеи требует усилить меры профилактики и предупреждения коррупции в регионе

МАЙКОП, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал обеспечить эффективный контроль за освоением бюджетных средств по нацпроектам и госпрограммам и усилить меры противодействия коррупции в республике.

"В антикоррупционной работе важно исключить формальный подход, руководством страны поставлены конкретные задачи, на решение которых нацелены нацпроекты и госпрограммы, нам сегодня необходимо обеспечить эффективный контроль за освоением бюджетных средств именно по этим направлениям", - сказал Кумпилов, выступая на заседании республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Как сообщает в четверг пресс-служба Кумпилова, в прошлом году в регионе было выявлено 59 преступлений коррупционной направленности, из которых 12 совершено в крупном и особо крупном размерах. "Кумпилов поручил руководству контрольно-надзорных органов усилить взаимодействие по вопросам предупреждения в администрациях муниципалитетов и администрациях сельских поселений коррупционных и иных правонарушений", - сказали в пресс-службе. При этом, как отметили здесь, особое внимание было обращено на предоставление муниципальными служащими достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также на предотвращение конфликта интересов и соблюдение установленных для них запретов.

Кроме того, проинформировали в пресс-службе, управлением главы республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений подготовлен и направлен на правовую экспертизу проект нормативного акта о мерах по предупреждению коррупции в подведомственных организациях. "В соответствии с планом-графиком в текущем году управлением проводится анализ исполнения органами власти рекомендаций по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд", - отметили в пресс-службе.