"Российская креативная неделя" прошла в формате федеральных брейнштормов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Цель превратить сессии "Российской креативной недели" в федеральные брейнштормы достигнута. Об этом сообщила директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Идея того, что сессии на креативной недели могут превратиться в большие федеральные брэйнштормы, удалась. И мы видим, что в деловой программе мы смогли пообсуждать и дать старт новым федеральным проектам, пообсуждать такие сложные вопросы, как создание кредитного продукта для креативного сектора. Также мы много говорили про интеллектуальную собственность. Мы, прежде всего, площадка, и мы очень признательны, что коллеги это отмечают, для открытого диалога, а с другой стороны - площадка для брэйнштормов на самые сложные темы, без которых не сдвинуть креативную экономику", - заявила она.

Одним из важных итогов "Российской креативной недели" также стал ее выход в регионы, отметил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Он напомнил, что уже 15 октября начнется первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" в Красноярске."Один из важных итогов "Российской креативной недели" - это тот факт, что креативная неделя выходит с предложениями, с пакетными, модельными проектами и сетевыми проектами в регионы. Уже в прошлом году в преддверии "Российской креативной недели" были различные креативные события в различных регионах. Ну а в этом году будет первая окружная креативная неделя в Сибири, которая пройдет 15-17 октября", - подчеркнул он.

Журавский также отметил большую представленность компаний, ключевых менеджеров и ключевых спикеров, глав корпораций, которые выступали не только на пленарном заседании, но и в тематических дискуссиях. "Они делали это с удовольствием, что свидетельствует об изменившихся отношениях государства и креативных индустрий. Вчера еще было совещание правительства, как послесловие к "Российской креативной неделе", на котором обсуждались в том числе и налоговые преференции для анимационной области, для отрасли IT эти преференции уже вступили в силу. И многое другое. Вышел также стратегический документ в сфере креативных индустрий, который разработало Минкультуры с учетом того экспертного обсуждения, которое состоялось на двух креативных неделях", - заключил он.

Отдельно итоги "Российской креативной недели" также подвела заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина. По ее словам, площадка фестиваля стала для министерства местом, где вырабатываются и принимаются решения. "В этом году мы обсудили более 20 тем: это и студенческий туризм, и студенческие научные объединения, и молодежные лаборатории. Также мы запустили три проекта. <…> В частности, было анонсировано создание молодежного медиацентра, куда вошли более 200 студентов. Они уже работали на "Российской креативной неделе", делились своими впечатлениями. Второй проект по наставничеству "Женская лига", который сейчас оформляется. Очень скоро мы сможем узнать о нем подробнее", - рассказала она.

О форуме

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, проходил с 26 по 29 августа в Парке Горького в Москве. Это была открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.