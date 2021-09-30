Чижов считает, что Венгрия показала ЕС хороший пример решения проблемы с ценой на газ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Венгрия, заключив долгосрочный контракт с "Газпромом", продемонстрировала другим странам Евросоюза профессионализм и самостоятельность в решении проблемы с ценой на газ. Об этом заявил в четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире Первого канала.

"Венгры подписали контракт [с "Газпромом"], тем самым в общем-то не только показали свою самостоятельность и способность отстаивать собственные национальные интересы, но и показали пример другим странам Евросоюза, как можно спокойно и профессионально решать эту проблему в условиях перегретой конъюнктуры с ценами на газ", - сказал он.

27 сентября Будапешт подписал с "Газпромом" новый 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины. Венгрия с 1 октября начнет получать топливо через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.