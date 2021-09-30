Ставропольские предприятия переработки экспортировали продукции почти на $180 млн

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Ставропольские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности за девять месяцев 2021 года отправили на экспорт продукции почти на $180 млн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Cтавропольского края.

"На сегодняшний день стоимостный объем отгруженных товаров составил порядка $180 млн. Больше всего экспортеры заработали на поставках мясной и молочной продукции - более $91 млн. Например, Ставропольский край - единственный в России регион, получивший возможность экспортировать баранину на рынок ОАЭ и Ирака. В Ирак также планируются поставки козлятины и мясного сырья, субпродуктов, полученных при убое и переработке овец и коз", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время предприятия Ставрополья поставляют за границу мясную и молочную, масложировую продукцию, кондитерские изделия, муку, крупы, крахмал, минеральные воды, сахар, а также бакалейную группу, получая поддержку в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК".

"Экспортерам предоставляются меры государственной поддержки. Это единовременная скидка в размере 45% стоимости оборудования для предприятий-экспортеров, которые приобретают в лизинг отечественное оборудование, и 25% - при покупке импортного оборудования и техники. Кроме того, правительство РФ дополнительно выделило 1,5 млрд рублей на компенсацию транспортных расходов: возмещается 25% затрат на транспортировку продукции до границы РФ", - отмечает председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, слова которого приводит пресс-служба.