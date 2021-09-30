Доходная часть бюджета Ивановской области впервые превысила 55 млрд рублей

ИВАНОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Ивановской области выросла до более чем 55 млрд рублей, увеличение доходной части главным образом связано с изменением прогноза налоговых поступлений, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Депутаты Ивановской областной думы внесли изменения в главный финансовый документ области - доходная часть региональной казны впервые превысила 55 млрд рублей. Ожидается, что к концу года налог на прибыль организаций принесет в региональную казну на 2 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Более чем на 1 млрд рублей увеличатся поступления от налога на доходы физических лиц, 860 млн рублей прибавят налоги на совокупный доход", - пояснили в пресс-службе.

С начала года в бюджет Ивановской области уже поступило налогов на сумму 16 млрд рублей, что на 3,7 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Благодаря дополнительным поступлениям снижены объемы кредитов банков, существенно сократились расходы на их обслуживание, а также уменьшен верхний предел государственного долга Ивановской области.

"Увеличивающиеся бюджетные поступления позволили депутатам регионального парламента увеличить финансирование ряда социальных направлений. В частности, парламентарии предусмотрели средства на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, поддержку также получили медицинские работники", - добавили в пресс-службе.