Поставки угля из РФ в северный Китай с начала года упали на 40%

ПЕКИН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Импорт российского угля в приграничную с РФ северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян упал на 40%. Об этом в четверг ТАСС заявил генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

"В последние годы сохранялся устойчивый спрос в Хэйлунцзяне на уголь из нашей страны. Однако, по данным Харбинской таможни, в этом году по итогам восьми месяцев его поставки в провинцию через погранпереход "Гродеково - Суйфэньхэ" сократились почти на 40%", - указал он.

"Одна из причин - трудности с перевалкой угля на границе из-за ужесточившихся санитарно-эпидемических проверок и возникшей с началом года нехватки подвижного состава у железнодорожных компаний", - рассказал Ощепков. "На самом крупном грузовом хабе между нашими странами - железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск - Маньчжурия" похожая ситуация: если раньше из России в Китай прибывало 3-4 состава с углем, то сейчас 1-2 в среднем", - добавил дипломат. Он отметил, что генконсульство поддерживает диалог с профильными китайскими ведомствами по торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе о поставках угля.

По его словам, в провинции Хэйлунцзян наблюдаются проблемы с электроснабжением. "В частности, в некоторых жилых комплексах Харбина происходят веерные отключения электричества на несколько часов, в основном в ночное время, а во многих регионах провинции введены ограничения на промышленное и бытовое энергопотребление. Вместе с тем китайская сторона не связывает причины происходящего только с дефицитом угля. Более того, утверждается, что запасы этого углеводородного сырья достаточны для начала отопительного сезона в запланированные сроки. Обычно в октябре", - рассказал генконсул.

Он также отметил, что провинция Хэйлунцзян является крупным производителем и потребителем угля из-за холодного климата и длительного отопительного сезона. "В результате проводимой в стране в последние годы реформы угольной отрасли закрылись несколько сотен шахт в провинции. Это привело к тому, что собственное производство не удовлетворяет потребностям региона. Недостаток угля компенсируется за счет поставок из других китайских провинций, а также импорта из-за рубежа", - добавил дипломат.

По данным таможни провинции, с января и по август регион импортировал 2,23 млн тонн угля, что на 40,4% ниже аналогичного периода прошлого года.