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Эксперт: более 50% беднейших стран мира находятся в состоянии внешнего долгового кризиса

По оценкам президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, к концу года ситуация может привести в частности к ограничению возможности бедных стран по закупке вакцин от COVID-19

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Повышение процентных ставок может усугубить ситуацию, при которой по состоянию на середину 2021 года более половины беднейших стран мира находятся в состоянии внешнего долгового кризиса. Такое мнение высказал в четверг президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в Хартуме с речью в преддверии осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.

"По состоянию на середину 2021 года более половины беднейших стран мира находятся в состоянии внешнего долгового кризиса или под угрозой его возникновения. Эта ситуация может ухудшиться, если цены на сырьевые товары будут нестабильными, процентные ставки вырастут, и если инвесторы потеряют доверие к развивающимся рынкам", - отметил глава организации.

По его оценкам, к концу года такая ситуация может привести к "ограничению возможности [бедных стран] по закупке вакцин [от COVID-19], а затем и по финансированию других приоритетных расходов". "Нам необходимо международное сотрудничество, в том числе со стороны частного сектора, для облегчения долгового бремени беднейших стран мира и инвестиций, способствующих [их] экономическому росту", - считает Мэлпас.

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