СКЖД планирует запустить ретро-тур из Кавминвод в Дагестан

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить ретро-тур из региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в Дагестан. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Задорин.

"На СКЖД разработан целый ряд туристических маршрутов в дальнем и пригородном сообщениях. Отдельная тема - развитие ретро-туризма. В августе на полигоне дороги был организован паровозный тур "Гармония Кавказа", связавший курорты Кавказских Минеральных Вод и Чеченскую Республику. Сегодня мы планируем организовать ретро-тур из Кавминвод в Дагестан", - сказал Задорин на площадке конференции "PRO//Движение.Туризм", посвященной развитию железнодорожного туризма.

Он отметил, что параллельно на СКЖД развиваются пригородные туристические направления. В этом году были организованы туры выходного дня из Ростова-на-Дону в Таганрог.

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, в связи с открытием пригородного сообщения между Ростовом и Ейском, был открыт туристический маршрут и в этот приморский город. В ближайшее время жители Ростова-на-Дону смогут отправиться на двухэтажном фирменном поезде Москва - Кисловодск в железнодорожный тур "Волшебный мир Пятигорья".