Уровень заявок на реструктуризацию кредитов в Сбере составил 130 тыс.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В Сбербанк с начала 2021 года за реструктуризацией своих кредитов обратились 130 тыс. клиентов, что соответствует уровню "допандемийного" 2019 года. Об этом сообщил журналистам директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбера Денис Кузнецов.

"В этом году ситуация с заявками на урегулирование задолженности стабильна и соответствует стандартному потоку заявок от клиентов, на уровне 2019 года. С начала 2021 года в банк обратились 130 тыс. клиентов за реструктуризацией, в том числе 3,7 тыс. клиентов за ипотечными каникулами", - сказал он в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития".

Кузнецов отметил, что банк одобряет около 30% заявок по потребительским кредитам, уровень одобрения заявок по ипотеке выше.

Что касается запрашиваемых сроков урегулирования, то по ипотечным каникулам клиенты почти в 100% случаев запрашивают максимально допустимые законом шесть месяцев отсрочки и почти всегда их используют, сказал он. В рамках собственных программ реструктуризаций банка льготные условия возможны сроком до двух лет, но в среднем клиенты пользуются льготным периодом по потребительским кредитам в шесть месяцев, по ипотекам - в девять месяцев, добавил Кузнецов.

Говоря о причинах отказа в реструктуризации, он отметил, что часто клиенты не предоставляют запрашиваемые банком документы, или не могут подтвердить свою платежеспособность, или сами отказываются от условий реструктуризации.

В соответствии с принятым в 2020 году законом (76-ФЗ), направленным на поддержку граждан во время пандемии, банки должны предоставлять ипотечные каникулы оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам, предоставившим необходимые документы. В среднем 6 из 10 заявок по данной программе оформляются корректно и, соответственно, заемщики получают кредитные каникулы, отметил Кузнецов.

Просроченная задолженность

Также директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" "Сбера" рассказал, что не ожидает значительного роста просроченной задолженности клиентов банка в дальнейшем.

"Я могу сказать, что она [просрочка] точно вызрела. <…> В чем была проблема весной? Был локдаун. Люди перестали зарабатывать, в моменте люди просто не могли платить. Сейчас более щадящие [ограничительные] меры применяются, и люди продолжают работать пусть в усеченных условиях, удаленно, но при этом все работают. Мы не видим взрывного роста объемов реструктуризации, она стандартная и вышла на докризисный период. Сейчас все более-менее ровно. Позволяет банкам и прибыль показывать, и меньше резервов формировать", - сказал он.