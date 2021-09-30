Кабмин предлагает привязать ставки НДПИ на уголь и руду к мировым котировкам

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает привязать ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду к соответствующим мировым котировкам. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, внесенного в четверг в Госдуму.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цене на руду, отслеживаемой на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке, а не от себестоимости добычи сырья. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей 57 руб.).