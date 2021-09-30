ЦБ РФ может повысить надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам на большие сроки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России в четвертом квартале рассмотрит вопрос о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам на длительные сроки. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Одновременно с этим в целях дестимулирования предоставления потребительских кредитов на длительные сроки и в целом кредитования заемщиков с уже чрезмерно высокой долговой нагрузкой Банк России планирует рассмотреть в IV квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам", - отмечается в сообщении.

Также Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас - пяти лет). Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам и сделает выдачу кредитов менее выгодным для банков.

ЦБ отмечает, что сейчас банки увеличивают долю долгосрочных потребительских кредитов со сроком более пяти лет (20,7% в II квартале 2021 года против не более 11% до начала пандемии). Увеличение сроков кредитования обусловлено стремлением банков выдавать кредиты на максимально возможную сумму исходя из принятой кредитной политики, поясняют в ЦБ. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тыс. руб., по кредитам до пяти лет - 242 тыс. рублей.

"Долгосрочные потребительские кредиты характеризуются более высоким уровнем риска. Частота дефолтов заемщиков по таким кредитам в течение первого года с момента предоставления кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет", - говорится в сообщении.