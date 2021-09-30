Кабмин внес в Госдуму проект бюджета Фонда соцстрахования на 2022-2024 годы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 2022 году составит 988,156 млрд рублей, общий объем расходов бюджета фонда - 944,117 млрд рублей, профицит составит 44,038 млрд рублей. На 2023 год доходы фонда составят 1,054 трлн рублей, расходы - 1,011 трлн рублей, профицит - 42,709 млрд рублей. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов составит 1,125 трлн рублей, расходы - 1,076 трлн рублей, профицит - 49,265 млрд рублей.

Проектом федерального закона установлены объемы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет фонда из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в объеме 5 млрд 882,5 млн рублей в 2022 году, 6 млрд 176,6 млн рублей в 2023 году и 6 млрд 485,4 млн рублей в 2024 году.

В части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством бюджет фонда формируется в 2022 году с профицитом в сумме 1,850 млрд рублей, в 2023 году с дефицитом в размере 7,133 млрд рублей, в 2024 году с дефицитом в сумме 8,661 млрд рублей. При этом планируется, что в 2023 году бюджет фонда будет сбалансирован за счет использования остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В проекте бюджета фонда предусматривается поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году в сумме 668,626 млрд рублей, в 2023 году - 715,164 млрд рублей и в 2024 году - 764,324 млрд рублей.