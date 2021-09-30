Эксперт: приоритетом властей России при подготовке бюджета до 2024 года стала устойчивость

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы свидетельствует о том, что бюджетная сбалансированность и устойчивость входят в число основных приоритетов правительства, считает ведущий научный сотрудник института "Центра развития" НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

"В целом, представленный проект федерального бюджета на ближайшие три года свидетельствует о том, что бюджетная сбалансированность и устойчивость входят в число основных приоритетов правительства. Возврат к бюджетным правилам позволит сократить объемы заимствований на внутреннем рынке, замедлить рост процентных расходов и государственного долга. Он, кстати, остается на очень низких по международным меркам уровнях. В соотношении с ВВП российский госдолг сегодня в пять раз ниже среднемирового показателя", - сказал Чернявский ТАСС.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета страны на предстоящие три года. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил документ позитивно, отметив запланированный рост доходов населения и расходов государства на поддержку своих граждан. Основанием для оптимизма стал, по его словам, ожидаемый в этом году рост ВВП на уровне 4,2%.

"Бюджет был основан на темпах роста в 3,3% и цене на нефть в $45,3 за баррель. На самом деле, средняя цена на нефть в этом году выйдет на уровень $66. Поэтому фактически ожидаемый темп роста ВВП составляет 4,2%. При этом МВФ дает еще более высокие прогнозные оценки для России. Такие темпы роста экономики позволяют не только компенсировать потери прошлого года, составившие 3% ВВП, но и заметно превысить даже показатель 2019 года", - указал Чернявский.

Высокие доходы

В результате быстрого роста экономики и высоких цен на нефть ожидаемые доходы федерального бюджета в этом году составят 23,8 трлн рублей, что на 27% выше запланированного уровня. При этом расходы достигнут 24 трлн рублей. Это на 12% больше первоначальных расчетов. "Столь существенные расхождения между фактическими и запланированными показателями исполнения бюджета характеризуют высокую степень неопределенности и наличие различных сценариев развития экономики и осуществления бюджетной политики в период пандемии. Этот тезис присутствует и в докладах международных финансовых организаций", - отметил Чернявский.

Высокий уровень доходов федерального бюджета в текущем году, по сути, задал новую траекторию доходов на трехлетку, считает эксперт. Предполагается, что в следующем году доходы казны составят 25 трлн рублей. "Это на 5% выше ожидаемого в бюджете этого года. Просчитано, что в 2023-2024 годах доходы в номинальном выражении изменятся незначительно, их соотношение с ВВП будет снижаться с 18,8% в 2022 году до 17% в 2024 году. Такой прогноз обусловлен ожидаемым сокращением в этот период цен на нефть, нефтегазовых доходов и стабилизацией соотношения ВВП и ненефтегазовых доходов", - уточнил он.

Минфин со следующего года возвращается к исполнению бюджетных правил в полном объеме, в том числе и расходов. В соответствии с бюджетными правилами расходы в следующем году составят 23,6 трлн. рублей с учетом дополнительного увеличения на 0,5% ВВП. Это меньше ожидаемого уровня расходов по текущему году примерно на 450 млрд рублей. "Зато в 2023 и 2024 годах расходы повысятся соответственно до 25,1 трлн и 26,1 трлн. рублей. В результате, в 2022 и 2023 годах федеральный бюджет будет исполняться с профицитом. Небольшой бюджетный дефицит сформируется только в 2024 году", - добавил Чернявский.

Нормальный уровень расходов

По словам эксперта, в ближайшие три года запланирован переход к новому, "нормальному" уровню расходов при условии, что пандемию удастся преодолеть.

"Планируемое сокращение расходов федерального бюджета в следующем году, помимо возврата к бюджетным правилам, можно объяснить высоким уровнем расходов в 2020-2021 годах. В это время правительству приходилось сглаживать негативные последствия пандемии, проводить экстренную поддержку системы здравоохранения и населения, некоторых секторов экономики, принимать чрезвычайные меры. В этом году, как известно, была осуществлена единовременная денежная выплата пенсионерам и другим группам населения. В проекте бюджета предполагается, что такие расходы в следующем году сократятся", - пояснил Чернявский.

"При всем этом позитиве следует признать, что исполнение трехлетнего бюджета все-таки сопряжено с определенными рисками. Прежде всего, это замедление темпов экономического роста, существование инфляционных рисков, с которыми в последнее время столкнулся весь мир, а также риск снижения цен на нефть. Не следует забывать и о существовании известных санкционных рисков", - резюмировал эксперт.