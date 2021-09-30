АСВ перечислило ЦБ 13,6 млрд рублей в счет погашения долга по кредиту

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) перечислила Банку России 13,6 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии, привлеченной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

В счет погашения суммы долга перечислены 12 млрд рублей, в счет погашения процентов - 1,6 млрд рублей.

Всего агентство уже направило на погашение кредита ЦБ РФ 571,9 млрд рублей (552 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 19,9 млрд рублей - в счет погашения процентов). С начала 2021 года агентство выплатило 107,9 млрд рублей.

Остаток задолженности агентства составляет 290 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию одобренным лимитом 1,03 трлн рублей. В рамках этой линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. В октябре 2020 года регулятор продлил действие кредитного договора на пять лет с увеличением процентной ставки до уровня ключевой ставки Банка России.