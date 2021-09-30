Госдума может рассмотреть 28 октября в I чтении проект бюджета на 2022 год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов может быть вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 28 октября. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров.

"Комитет по бюджету рекомендует совету Госдумы назначить рассмотрение проекта закона о бюджете на 28 октября. Это позволит вести, по существу, бюджетный процесс в традиционные сроки, в которые рассматривались проекты о бюджете", - сказал глава комитета.

"Только что завершилось заседание комитета по бюджету, который подвел итог работы по проверке материалов, поступивших вместе с законопроектом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Материалы, поступившие с бюджетом, полностью соответствуют требованиям статьи 192 Бюджетного кодекса и могут быть рекомендованы Госдуме для принятия этих материалов к рассмотрению", - отметил он. Глава комитета подчеркнул, что в максимально быстром рассмотрении бюджета заинтересованы все регионы страны. "На основании этих материалов они будут принимать свои бюджеты", - пояснил парламентарий.

Макаров напомнил, что рассмотрению бюджета предстоящей трехлетки должно предшествовать рассмотрение отчета об исполнении бюджета прошлого года. В этой связи комитет по бюджету предложил рассмотреть отчет об исполнении бюджета 2020 года 19 октября. В эти же сроки будут рассмотрены и отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов, добавил он.

"Уже следующему комитету по бюджету предстоит очень сложный график работы, потому что необходимо рассмотреть каждую государственную программу, прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики, основные направления денежно-кредитной политики и весь объем документов, который проходит вместе с бюджетом. Поэтому по существу комитету по бюджету придется работать в ежедневном режиме без выходных", - отметил Макаров.