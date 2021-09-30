Эксперт: развитие каршеринга на Северном Кавказе поможет решить логистические проблемы

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 сентября. /ТАСС/. Услуги каршеринга следует развивать на Северном Кавказе для удобства перемещения туристов и решения логистических проблем. Об этом сообщил в четверг директор департамента маркетинга "Курорты Северного Кавказа" (КСК), генеральный директор Фонда "Посети Кавказ" Алексей Хлопов в ходе проходящей в Минеральных Водах конференции, посвященной развитию железнодорожного туризма.

"Есть логистическая проблема [на Северном Кавказе]. Из региона Кавминвод сейчас можно уехать на такси, например, в Архыз, но обратно с вызовом такси могут быть проблемы. Каршеринг в том понимании, в котором он есть в городах-миллионниках, на Кавказе отсутствует", - сказал Хлопов, отметив, что это услугу следует развивать.

По его словам, есть хорошие единичные службы проката автомобилей в субъектах, но это не система.

Кроме того, по словам директора департамента маркетинга КСК, на рост туристического потока, а также на улучшение инфраструктуры может повлиять РЖД. "РЖД может сгенерировать довольно значительный туристический поток и требовать от тех коллективных средств размещения, ресторанов и перевозчиков определенного качества услуг и соответствия определенным стандартам. А стандарты включают в себя и качество работы персонала, интерьеры, экстерьеры, безопасность - это комплекс. Мне кажется, если бы РЖД двигалась в этом направлении, результат бы был", - сказал Хлопов.

О конференции

Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм" проходит в Минеральных Водах на базе МВЦ "МинводыЭКСПО". Подобное деловое событие в области развития логистики туризма и создания новых железнодорожных туристических продуктов проводится впервые. Участие в конференции принимают представители железнодорожной отрасли, власти и бизнеса.

Конференция станет площадкой для совместной выработки интересных решений и поиска новых возможностей в сфере развития внутреннего туризма. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы повышения транспортной доступности южных регионов страны с точки зрения организации новых и развития существующих туристических маршрутов.