В Татарстане газификация идет с опережением графика

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. План по газификации в Татарстане на 2021 год уже выполнен, в связи с чем вводятся дополнительно газопроводы в населенных пунктах республики с опережением плана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Казань".

"Итого вместе с введенными в эксплуатацию объектами в 2021 году планируется ввести 47 объектов [газопроводов] общей протяженностью газораспределительных сетей 183,8 км и 50 единиц газорегуляторных пунктов. Всего 45 населенных пунктов", - сообщили в "Газпром трансгаз Казань".

Как сообщили в пресс-службе, планом мероприятий по газификации Татарстана на 2021 год было предусмотрено введение 30 объектов в эксплуатацию общей протяженностью 79 км газораспределительных сетей и 26 единиц газорегуляторных пунктов. Эти работы на сегодняшний день выполнены, в связи с чем было принято решение подключить к газу дополнительно населенные пункты с опережением плана.

Дополнительно в этом году введут в эксплуатацию 17 газопроводов общей протяженностью газораспределительных сетей 104,8 км и 24 единицы газорегуляторных пунктов.

Так, например, с опережением графика на год в Татарстане подключили к сетевому газу жилые дома села Пермяки Высокогорского муниципального района. 23,6 км газопровода и 2 газорегуляторных пункта, которые ввели сегодня должны были ввести только в декабре 2022. С запуском нового пункта 944 домохозяйства получили возможность бесплатно подключиться к газу.

По данным компании "Газпром", уровень газификации республики в 2021 году достиг 99,6%.

О бесплатной газификации в России

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.