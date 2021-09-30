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На дошкольное образование в Ингушетии, Дагестане, ЮФО и ДФО могут выделить 6,3 млрд рублей

Финансирование пойдет на повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 6 млрд руб. планируется направить на достижение стопроцентной доступности дошкольного образования в Дагестане, Ингушетии, Крыму, Бурятии и Забайкальском крае. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

"Установить, <...> что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Федерального закона <...> бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 6,36 млрд рублей, предусмотренных <...> на реализацию комплекса мер по достижению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Крым и Забайкальском крае", - говорится в тексте документа.

Проект федерального бюджета в четверг внесен в Госдуму.

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