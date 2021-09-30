Ставропольские власти заявили, что оптовые рынки помогут развить многоформатную торговлю

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Концепция развития оптовых продовольственных рынков (ОПР) в России обеспечит на Ставрополье многоформатную торговлю и развитую конкуренцию. Сейчас в регионе нет ни одного подобного рынка, сообщил руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в стране начнется формирование целостной системы ОПР, объединяющих весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Такое решение, по оценке правительства, поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами.

"Ставропольский край активно включится в разработку плана мероприятий концепции. Это важно для создания в регионе многоформатной торговли, которая позволит перейти к действительно конкурентному рынку. <…> В Ставропольском крае нет оптовых продовольственных рынков. Так что реализация концепции станет настоящим прорывом в развитии малого и среднего предпринимательства в сфере производства и обращения продуктов питания, особенно сельскохозяйственной продукции с коротким сроком годности", - написал он на своей странице в Instagram.

Органы федеральной и местной власти должны внести предложения по строительству, реконструкции, размещению оптовых продовольственных рынков в регионах. "В крупных городах и агломерациях появится эффективная система дистрибуции широкого ассортимента продукции фреш, а также мясной, рыбной и других скоропортящихся товаров. Это постоянный доступ товаропроизводителей к гарантированному каналу сбыта, исключение посредников, а значит, товары будут предлагаться по справедливым ценам", - отметил Полюбин.

По данным пресс-службы правительства РФ, на сегодняшний день в России отсутствует специальное регулирование ОПР, нет утвержденной терминологии в этой сфере, а инфраструктура действующих структур крайне ограничена и не отвечает существующим запросам. По оценке правительства, принятие концепции позволит частично устранить эти недочеты, упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, и цены на продукты.