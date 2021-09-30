Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Ивановской области в октябре

ИВАНОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0", посвященный трансформация отрасли и индустрии моды, пройдет 14-15 октября в арт-резиденции железнодорожного вокзала города Иваново с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"14-15 октября в Ивановской области пройдет Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0", проводимый при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ", - говорится в сообщении.

Эксперты обсудят вопросы трансформации легкой промышленности и индустрии моды, поддержки бизнеса, новые технологии в производстве тканей, а также осветят тему выхода на новые рынки, продвижения с помощью коллабраций и маркетплейсов, инструментов поддержки предприятий, локализации зарубежных производств.

Кроме того, на форуме пройдет пленарная сессия "Мануфактура 4.0", которую в этом году проведут в новом интерактивном формате. В рамках заседания ключевые спикеры отрасли совместно со всеми участниками обсудят текущие вопросы и актуальные кейсы, обозначат важнейшие задачи, как и куда должна двигаться российская легкая промышленность.

Всероссийский форум легкой промышленности является крупнейшим отраслевым мероприятием с участием представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий легкой промышленности, ритейлеров, отраслевых ассоциаций, финансовых институтов, научного сообщества. С 2018 года площадкой для его проведения является Ивановская область. В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие не проводилось.