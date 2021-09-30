Сбер представил первую в России платформу для венчурных инвестиций SberUnity

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Сбер" открыл доступ к первой в России платформе для венчурных инвестиций SberUnity, сообщил журналистам первый зампред правления Сбера Лев Хасис.

"Ландшафт российской венчурной отрасли формируется по образцу зрелых западных рынков - становится более глобализованным и открытым. Задача Сбера как технологической компании, системообразующей для экономики, - поддержать этот тренд. Я рассчитываю, что SberUnity станет привычным местом встречи для всех участников венчурного рынка и будет способствовать его развитию. Планируется, что до конца 2022 года на платформе будет представлено более пяти тысяч российских и зарубежных участников", - сказал Хасис.

Платформа SberUnity будет формировать единую инфраструктуру для венчурных инвесторов и стартапов. Таким образом, крупные компании автоматизируют технологический скаутинг и смогут выбирать релевантные стартапы из перечня или размещать собственные запросы на определенные технологии.

Сейчас на платформе размещено более 100 заявок на технологии от Сбера, "Северстали", Unilever, Группы НЛМК, IBM, "Сибура", NVidia, "Билайна", "Мегафона", "Магнита" и других компаний. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

База стартапов, инвесторов и технологических компаний будет постоянно актуализироваться и пополняться. В будущем на платформе также появится функционал для эдвайзеров, акселераторов, институтов развития и других участников инновационной экосистемы.