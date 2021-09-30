Суд в Киеве обязал авиакомпанию из Латвии выплатить $5,5 тыс. за полеты над Черным морем

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украинский суд обязал латвийскую авиакомпанию Primera Air Nordic выплатить 150 тыс. гривен ($5,5 тыс.) за полеты над Черным морем. Об этом сообщила в четверг так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, работающая в составе офиса генпрокурора Украины.

"Решением Хозяйственного суда Киевской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры АР Крым и г. Севастополя к авиакомпании Primera Air Nordic о взыскании задолженности за предоставленные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем [Украина считает Крым оккупированным Россией], на общую сумму около 150 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в ходе расследования было установлено, что у семи иностранных авиакомпаний возникли долги перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") за предоставленные аэронавигационные услуги в украинском воздушном пространстве, в частности, над Черным морем на общую сумму 7 млн гривен (более $260 тыс.). В результате предъявленных исков одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов полностью оплатила свою задолженность, еще два иска прокуратуры удовлетворены судом на общую сумму свыше 250 тыс. гривен ($9,4 тыс.).

В минувший понедельник так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя сообщила, что украинский суд наложил заочные аресты на четыре судна и 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании, так как считает, что они нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым. Причиной ареста стало якобы "нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного полуострова". По мнению украинской стороны, Россия использовала авиатранспорт "для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В июле 2014 года Украина сообщила о закрытии всех портов Крыма, а также гавани полуострова для международного судоходства.