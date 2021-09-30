На Ставрополье за 7 лет 4,5 тыс. семей заключили социальные контракты

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Социальные контракты на Ставрополье с 2014 года заключили 4,5 тысячи семей. На эти цели направлено свыше 300 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения региона.

"В Ставропольском крае с 2014 года действует система госпомощи в виде социального контракта, который дает возможность ставропольцам не только заняться любимым делом, но и получать прибыль. За семилетний период существования уже 4,5 тысяч семей заключили социальные контракты и получили поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 332 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт предоставляется для реализации нескольких направлений. Жители региона используют его чаще всего на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Ранее в пресс-службе Минтруда края журналистам сообщали, что в 2020 году жители Ставрополья заключили 275 социальных контрактов. С 2021 года на заключение социальных контрактов направляются и федеральные средства, это позволило в разы увеличить объем финансирования программы на Ставрополье. В 2021 году в регионе направят 636 млн рублей на заключение социальных контрактов, 94% из них из федерального бюджета.