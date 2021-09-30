МТС выплатит дивиденды за I полугодие 2021 года из расчета 10,55 рубля на акцию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Акционеры МТС на внеочередном собрании, состоявшемся в форме заочного голосования, одобрили дивиденды за I полугодие 2021 года из расчета 10,55 рубля на обыкновенную акцию (21,1 рубля на одну ADR), говорится в сообщении компании.

Всего на выплаты планируется направить 21,08 млрд рублей.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 12 октября 2021 года.

Кроме того, было принято решение о выделении башенной инфраструктуры МТС в 100% дочернюю компанию МТС - ООО "Башенная инфраструктурная компания" (ООО "БИК"). Ее возглавит Александр Теремецкий, занимающий должность директора по развитию башенной инфраструктуры компании. Также принято решение о выделении существенной части сетевой и цифровой инфраструктуры МТС в 100% дочернюю компанию МТС - АО "МТС Веб Сервисы" (АО "МВС"), которую возглавит Игорь Егоров, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС.