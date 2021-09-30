"Газпром" в январе - сентябре увеличил поставки газа в Грецию на 10,8%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Грецию в январе - сентябре 2021 года по "Турецкому потоку" и ГТС Болгарии возросли на 10,8% - до 2,5 млрд куб. м, сообщил "Газпром".

Всего за 25 лет поставок, с сентября 1996 года, "Газпром" поставил в Грецию 54 млрд куб. м газа.

Поставки газа осуществляются на основе долгосрочного контракта с греческой корпорацией DEPA, заключенном в 1988 году, он действует до сих пор. В 2020 году подписан долгосрочный контракт еще с одной компанией - Mytilineos.