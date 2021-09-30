Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантию США

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины погасило третий и последний выпуск облигаций внешнего госзайма (ОВГЗ) в размере $1 млрд под гарантию США. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Минфин Украины погасил третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США в размере $1 млрд, в том числе $1 млрд [на] погашение еврооблигаций и $7,355 млн процентных платежей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год. Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых. Первый погашен в мае 2019 года, а второй - в мае 2020 года.