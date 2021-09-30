Предприятия переработки на Ставрополье увеличили экспорт продукции на 7%

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Ставропольские предприятия переработки с начала года отправили на экспорт продукции почти на $180 млн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"Ставропольские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности участвуют в региональном проекте "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Они поставляют за границу мясную и молочную, масложировую продукцию, кондитерские изделия, муку, крупы, крахмал, воды минеральные, сахар, а также бакалейную группу. На сегодняшний день стоимостный объем отгруженных товаров составил порядка 180 млн долларов. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила плюс 7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые большие отгрузки проходят по масложировой продукции. По сравнению с прошлым годом они выросли более чем в три раза. Больше всего экспортеры заработали на поставках мясной и молочной продукции - более $91 млн.

По данным пресс-службы, Ставропольский край - единственный в России регион, получивший возможность экспортировать баранину на рынок ОАЭ и Ирака. В Ирак также планируются поставки козлятины и мясного сырья, субпродуктов, полученных при убое и переработке овец и коз. В настоящее время ставропольские предприятия-экспортеры выходят на еще мало освоенные рынки Малайзии, Таиланда, Сингапура.

"Комитет края по торговле оказывает экспортноориентированным предприятиям всю необходимую методическую и консультативную помощь, решаем задачу по вовлечению в прямой экспорт через программы экспортной акселерации. Это системные финансовые и нефинансовые меры, направленные на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе тех, которые раньше не поставляли свои продукты за рубеж", - отмечает председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.