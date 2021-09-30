РЖД доразместили "вечные" зеленые евробонды на 200 млн швейцарских франков

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. РЖД доразместили бессрочные евробонды на 200 млн швейцарских франков. Об этом говорится в сообщении "ВТБ Капитала", соорганизатора выпуска.

Ставка купона составила 3,125%. Как и при первом транше, доходность составила 3% - на 0,125% ниже, чем при размещении основного выпуска.

"Несмотря на сложную ситуацию на рынках, которая мы наблюдаем на этой неделе, компания РЖД крайне успешно разместила дополнительный транш еврооблигаций. Это в очередной раз подтверждает, что высококачественные заемщики привлекают широкий спрос инвесторов и на фоне рыночной волатильности. Кроме того, экологическая составляющая выпуска также мотивировала многих инвесторов принять участие в сделке", - прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев. По его словам, бумаги были размещены преимущественно среди швейцарских инвесторов.

По итогам размещения общий объем выпуска увеличился почти вдвое. Это позволит обеспечить ликвидность бумаг и сделать выпуск привлекательным и на вторичном рынке, добавил Соловьев.

Основной выпуск бессрочных зеленых евробондов РЖД в объеме 250 млн швейцарских франков со ставкой купона 3,125% был размещен в марте 2021 года.