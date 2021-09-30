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Россия направит по 1,2 млрд рублей в ближайшие три года на визиты делегаций за рубеж

Так, в 2022 году на эти цели запланировано около 1 206 млн рублей, в 2023 году - примерно 1 216 млн рублей, в 2024 году - свыше 1 231 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские власти в ближайшие три года будут направлять примерно по 1,2 млрд рублей на обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж. Это следует из документов к проекту федерального бюджета, который в четверг был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Так, в 2022 году на эти цели запланировано около 1 206 млн рублей, в 2023 году - примерно 1 216 млн рублей, в 2024 году - свыше 1 231 млн рублей.

Порядка 1,2 млрд рублей в год было предусмотрено на визиты российских делегаций за рубеж и в предыдущие несколько лет.

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