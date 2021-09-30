Индексы Мосбиржи и РТС выросли в пределах 1,2%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил сентябрь недалеко от исторических максимумов по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,11%, до 4103,52 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,21%, до 1777,74 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:57 мск снизился на 0,1%, до 72,74 руб., евро - на 0,31%, до 84,18 руб.

"Высокие ценовые уровни в сырьевых товарах и относительно спокойный внешний фон поддерживают отечественные активы", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день выросла на 0,96% торгуясь в районе $79,18 за баррель.

При этом в фокусе остаются монетарные сигналы, пандемия, ситуация с китайской Evergrande, ключевая статистика. "Сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая указал на экономическое замедление в Поднебесной в начале осени. Данные по безработице в еврозоне в сентябре вышли в рамках ожиданий. Уточненная оценка ВВП США за второй квартал (6,7%) вышла чуть выше прогноза (6,6%), а вот недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице (362 тыс.) оказалось хуже ожиданий (335 тыс.). Впрочем, негатив по рынку труда может трактоваться инвесторами как повод для ФРС не спешить со сворачиванием стимулирующей политики", - добавил Бахтин.

Рынок акций

Новости о запуске buyback (обратный выкуп акций) в объеме 3 млрд руб. оказали поддержку акциям Headhunter (+0,34%). "Несмотря на относительно небольшой размер выкупа и начало операций только с 11 октября, котировки акций Headhunter приостановили свое месячное снижение. Мы позитивно оцениваем данную новость и рассчитываем на положительную динамику акций компании в IV квартале на фоне активизации найма сотрудников бизнесом на фоне поcтпандемийного роста экономической активности", - рассказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

В плюсе и акции "Мечела" (+5,15%), которые полностью отыграли последние снижение и вернулись к 153 руб. "Поддержку бумагам оказывают новости о намерении Европы докупить угля производства РФ перед отопительным сезоном, раз газовые запасы не удается нарастить. Бумага может пройти к 160 руб., если удастся закрепиться над 155 руб.", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз

Покупки 1 октября могут носить более сдержанный, выборочный характер, полагает Бахтин. "Усиление вирусного давления, китайские риски и фактор пятницы могут обусловить консолидационные движения индексов вблизи достигнутых уровней. Завтрашний день будет также ознаменован публикацией индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) США и европейских стран за сентябрь, статистической информации о доходах и расходах американцев в августе и сведений о динамике потребительской инфляции в США", - рассказал эксперт.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 4010-4110 пункта, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,5-73,5 руб.

В "Фридом финанс" завтра ждут снижения котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4050-4110 пунктов, а также 72,55-72,9 руб. и 83,7-84,9 руб. за доллар и евро соответственно.