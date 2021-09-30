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Пандемия COVID-19

Правительство ФРГ выделило €1,6 млрд на поддержание работы центров вакцинации

Сообщается, что при этом власти договорились в ближайшее время сократить их количество в стране

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии за время пандемии выделило федеральным землям €1,6 млрд на обеспечение бесперебойной работы центров вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство ДПА со ссылкой на Министерство здравоохранения ФРГ.

По его информации, власти договорились в ближайшее время сократить количество действующих в стране центров вакцинации, однако правительство Германии продолжает частично финансировать их. Как пояснили в министерстве, большинство регионов закрывают такие объекты и переходят на формат работы мобильных бригад. Сделать прививку по-прежнему можно у врачей.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальной сферы. В ходе иммунизации используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.

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ГерманияПандемия COVID-19
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