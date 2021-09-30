В Чечне планируют до 2026 года отремонтировать более 130 школ

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до 2026 года провести капитальный ремонт 132 общеобразовательных школ практически во всех муниципальных районах республики в рамках госпрограммы, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Масштабная программа по капитальному ремонту школ также включает в себя мероприятия по обновлению материально-технической базы, оснащению средствами обучения и воспитания. В рамках реализации программы в Чеченской Республике всего планируется отремонтировать 132 общеобразовательные школы практически во всех муниципальных районах республики. В 2022 году планируется заявить для участия в программе первые 27 школ мощностью 10,8 тыс. посадочных мест", - отметил Хучиев.

В июне президент РФ Владимир Путин просил правительство совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы, и сейчас понятны ее параметры: до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7,3 тыс. школ, в том числе 3 тыс. - в ближайшие два года. Решено сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования.