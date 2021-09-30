Президент Узбекистана и вице-президент Всемирного банка обсудили борьбу с бедностью

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в ходе переговоров в Ташкенте обсудили совместную работу по подготовке методологических основ борьбы с бедностью. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Рассмотрены результаты совместной работы по подготовке методологических основ борьбы с бедностью, поддержке инвестиционных проектов частного сектора, продвижению реформы государственных предприятий и развитию солнечной энергетики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, текущий портфель сотрудничества Узбекистана и ведущего международного финансового института насчитывает 26 проектов на общую сумму $4,8 млрд.

Сообщается также, что участники переговоров договорились подготовить и принять новую пятилетнюю программу сотрудничества, приоритетами которого является сокращение бедности, поддержка образования и социальной сферы, цифровизация и переход к зеленой экономике. Ожидается, что в числе важных элементов этой программы будет продолжение трансформации госпредприятий, ускоренная индустриализация и модернизация инфраструктуры в регионах, интенсивное развитие сельского хозяйства.